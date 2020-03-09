Бондаренко завоевала титул парного турнира в Монтерее (Видео)

Новости спорта:Украинка выступала вместе с канадкой Шэрон Фичмен.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла парный турнир в Монтерее вместе с канадкой Шэрон Фичмен.

В финале украино-канадский дуэт обыграл пару японки Мии Като и китаянки Ван Яфань. Матч продолжался полтора часа и завершился чемпионским тай-брейком.

Первый сет остался за азиатским дуэтом (4:6). Во втором Бондаренко и Фичмен одержали победу, выиграв подачи соперниц в концовке партии (6:3). Судьба титула решалась на чемпионском тай-брейке, в котором победили украинка с канадкой.

Обзор матча:

Напомним, в одиночной женской сетке в финал турнира в Монтеррее вышла Элина Свитолина.

WTA. Монтеррей (Мексика). Парный разряд. Финал

Катерина Бондаренко (Украина)/Шэрон Фичмен (Канада) — Мия Като (Япония)/Ван Яфань (Китай) 2:1 (4:6, 6:3, 10:7)