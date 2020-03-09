Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады
Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Манчестер сегодня красный: МЮ поверг Сити в дерби
Манчестер сегодня красный: МЮ поверг Сити в дерби
Биатлон: результаты мужского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты мужского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)

Бондаренко завоевала титул парного турнира в Монтерее (Видео)

Бондаренко завоевала титул парного турнира в Монтерее (Видео)
07:14 Сегодня Телеграф Фото: БТУ

Новости спорта:Украинка выступала вместе с канадкой Шэрон Фичмен.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла парный турнир в Монтерее вместе с канадкой Шэрон Фичмен.

В финале украино-канадский дуэт обыграл пару японки Мии Като и китаянки Ван Яфань. Матч продолжался полтора часа и завершился чемпионским тай-брейком.

Первый сет остался за азиатским дуэтом (4:6). Во втором Бондаренко и Фичмен одержали победу, выиграв подачи соперниц в концовке партии (6:3). Судьба титула решалась на чемпионском тай-брейке, в котором победили украинка с канадкой.

Обзор матча:

Напомним, в одиночной женской сетке в финал турнира в Монтеррее вышла Элина Свитолина.

WTA. Монтеррей (Мексика). Парный разряд. Финал

Катерина Бондаренко (Украина)/Шэрон Фичмен (Канада) — Мия Като (Япония)/Ван Яфань (Китай) 2:1 (4:6, 6:3, 10:7)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко, Шэрон Фичмен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)
02 Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
03 Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады
04 Манчестер сегодня красный: МЮ поверг Сити в дерби
05 Мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Бетису"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь