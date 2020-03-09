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"Я на правильном пути": Свитолина - о победе в Монтерее

"Я на правильном пути": Свитолина - о победе в Монтерее
09:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинка вернулась в топ-5 мирового рейтинга.

Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы на турнире WTA в Монтеррее. Первая ракетка Украины отметила, что в финальном матче ей пришлось очень нелегко.

«Мари играла великолепно, я думаю, что это был матч очень высокого уровня. Мы обе хорошо выступили, на турнире точно не было простых матчей. Мне кажется, болельщики явно поспособствовали тому, чтобы мы проявили себя лучшим образом, было удивительно получить такую поддержку от мексиканцев», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

«Потрясающие чувства. Победа в Монтеррее — еще один шаг к моим целям. Я двигаюсь в верном направлении. Рада, что нахожусь на правильном пути».

Свитолина улучшила свои позиции в рейтинге WTA

Свитолина в финале турнира в Монтеррее обыграла чешку Мари Боузкову в трех сетах. После победы в Мексике Элина поднялась на пятое место в рейтинге WTA.

Для первой ракетки Украины триумф в Монтерее стал первой победой на турнирах WTA с осени 2018 года — тогда Свитолина выиграла Итоговый турнир.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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