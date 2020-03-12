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Четверг, 12.03.2020
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ATP отложила все соревнования

ATP отложила все соревнования
13:14 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отложила все соревнования на шесть недель из-за пандемии коронавируса.

ATP отложит все соревнования на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Совет игроков и руководство Тура провели онлайн-конференцию, на которой приняли решение о временно приостановить проведение всех турниров.

Отмечается, что большинство игроков ратовали за проведение матчей без зрителей, однако окончательное решение привело к полной приостановке турниров. Впрочем, существует вероятность того, что в конце апреля эта пауза может продлиться.

В свою очередь, на данный момент нет никаких решений о переносе или отмене турниров WTA.

ТУРНИРЫ ATP, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ ПОД ПАУЗУ

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Мастерс в Индиан-Уэллс

Мастерс в Майами

ATP 250 в Хьюстоне (6-12 апреля)

АТР 250 в Марракеше (6-12 апреля)

Мастерс в Монте-Карло (12-19 апреля)

ATP 500 в Барселоне (20-26 апреля)

ATP 250 в Будапеште (20-26 апреля)

Ранее из-за мер по противодействию распространению коронавируса был отменен турнир в Индиан-Уэллсе. На неопределенный срок перенесен финал Кубка Федерации и матчи плей-офф турнира, в том числе и поединок Япония — Украина.

Также под вопросом проведение Ролан Гаррос в Париже.

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