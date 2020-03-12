Марченко пробился в третий круг турнира в Нур-Султане

Новости спорта:Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане.

Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане. В 1/8 финала турнира украинец одержал победу над россиянином Алексеем Захаровым.

Поединок получился достаточно бескомпромиссным, в первом сете соперники уверенно брали геймы на своих подачах, но в решающий момент 19-летний россиянин опустил ошибку.

Вторая партия вышла более непростой для Марченко, судьба сета решилась на тай-брейке. Украинец сумел оформить четыре мини-брейка, благодаря чему одержал победу не только в партии, но и в матче.

В четвертьфинале Марченко встретится с Йеспером Де Йонгом из Нидерландов.

ATP. Challenger. Нур-Султан. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина, 15) — Алексей Захаров (Россия) 2:0 (7:5, 7:6(2))