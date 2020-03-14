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Организаторы Ролан Гаррос-2020 высказались касательно возможного переноса турнира

Организаторы Ролан Гаррос-2020 высказались касательно возможного переноса турнира
15:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер rolandgarros

Новости спорта:Ролан Гаррос-2020 должен состояться.

Организаторы грунтового турнира "Большого шлема" — "Ролан Гаррос" — на данный момент не думают об отмене соревнований.

"До "Ролан Гаррос" ещё несколько месяцев. Сейчас мы не намерены отменять турнир. Федерация тенниса Франции, как сторона, несущая ответственность, будет следовать руководству правительства страны при принятии каких-либо решений", — сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Франции на своей странице в "Твиттере".

Ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были отменены крупнейшие турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. АТР заявила о приостановлении всех турниров на ближайшие шесть недель.

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"Ролан Гаррос" в 2020 году должен пройти с 18 мая по 7 июня. 18 мая начинаются квалификационные соревнования.

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Теннис, Ролан Гаррос, Новости тенниса, Ролан Гаррос 2020.
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