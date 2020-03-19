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Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о сложностях жизни Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о сложностях жизни Франции
10:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Во Франции можно выходить на улицу только на один час.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая сейчас находится в Каннах, рассказала о мерах безопасности, которые предпринимают власти французского города.

"С пятницы по понедельник все было открыто, но к вечеру понедельника все закрыли, кроме продуктовых магазинов и аптек. Людей не так много. Мы с мамой как только приехали, так сразу пошли закупаться в магазин. Потом там уже было меньше продуктов или они уже были просроченные.

Сейчас здесь ввели правила, что на улице можно находится только на час. Сегодня я бегала 45 минут и вписалась в это время. Тут, как и в Италии, когда выходишь на улицу, то нужно иметь при себе специально заполненную бумажку, если тебя остановит полиция.

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Хотя здесь зараженных гораздо меньше, 17 человек на Лазурном берегу. Я все равно считаю, что это правильно, что ввели такие меры предосторожности, чтобы люди не передавали вирус", – сказала Катарина.

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Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая.
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