Гаэль Монфис поддерживает Элину Свитолину во всех ее начинаниях

Новости спорта:Гаэль Монфис рассказал об общих целях с Элиной Свитолиной.

Французский теннисист Гаэль Монфис, занимающий девятую строчку рейтинга ATP, рассказал, что на тренировках серьезнее ведет себя с возлюбленной украинкой Элиной Свитолиной, чтобы помочь ей достигнуть своих целей.

"Это прекрасно, что у нас с ней одни цели и переживания. Теннис – очень индивидуалистичный, эгоистичный спорт, большую часть времени мы проводим в одиночку. Но мы ценим моменты, которые проводим дома и на турнирах. Надеюсь, я ей помогаю. Наверное, на тренировках с ней я серьезнее себя веду, потому что хочу, чтобы она достигла своих целей", - цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

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