Теннисистка Осака поддержала решение МОК перенести Олимпиаду на 2021 год

Новости спорта:Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала перенос Олимпиады в Токио на 2021 год.

Десятая ракетка мира Наоми Осака разочарована тем, что не сможет поучаствовать в домашней Олимпиаде в этом году из-за ее переноса, однако уверена, что в 2021-м люди станут сильнее.

Теннисистка поддерживает решение МОК перенести соревнования из-за пандемии коронавируса и отметила необходимость в том, чтобы мир объединился вокруг проблемы COVD-19.

"Все знают, как много Олимпиада значит для меня и как я буду гордиться тем, что смогу в ней поучаствовать у себя на родине. Конечно, я разочарована тем, что этого не произойдет в этом году, но в 2021-м мы сможем стать сильнее, чем когда-либо. Я поддерживаю смелое решение Абэ и МОК на 100 процентов. В конечном итоге спорт снова объединит нас. Сейчас людям всего мира необходимо объединиться, чтобы спасти как можно больше жизней. Это и есть олимпийских дух", - цитирует Осаку Reuters.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса МОК перенес Олимпийские игры-2020 на 2021 год.