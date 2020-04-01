Уимблдон в 2020 году не состоится

Новости спорта:Организаторы отменили соревнования впервые с 1945 года.

Уимблдон не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Матчи должны были пройти с 29 июня по 12 июля.

Организаторы объявили об отмене соревнований и заявили, что следующий турнир, который станет 134-м в истории пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Турнир Большого шлема, проводимый на траве в Лондоне не состоится впервые с 1945 года. Тогда соревнованиям помешала Вторая мировая война.

Ранее Ролан Гаррос перенесли на осень, а организаторы US Open заявили, что пока не планируют переносить турнир.