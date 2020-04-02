Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Новости спорта:Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился за помощью к генеральному директору Tesla Илону Маску.

Ранее генеральный директор компании Tesla Илон Макс объявил о том, что у его компании есть аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые он готов разослать для борьбы с коронавирусом.

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к Маску с просьбой прислать аппараты ИВЛ в Украину:

"Господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофичной в ближайшее время. Я прошу Вас рассмотреть возможность медицинской помощи нашей стране.

Ульяна Супрун обладает достаточной честностью, чтобы распорядиться этой помощью. Спасибо вам за ваши поступки", - написал Стаховский в Твиттере.

Ульяна Супрун, бывший министр здравоохранения Украины, ранее уже обратилась к Маску с аналогичной просьбой.