Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине

Новости спорта:Американский предприниматель обещал поставить медицинские аппараты тем, кто нуждается прямо сейчас.

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к американскому предпринимателю и изобретателю Илону Маску с просьбой помочь украинцам в борьбе с коронавирусом.

"Уважаемый господин Маск, через очень короткое время ситуация в Украине будет катастрофической. Прошу Вас рассмотреть возможность любой медицинской поддержки для моей страны".

Ранее Маск сообщил, что его компания имеет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. Предприниматель готов бесплатно поставить их в любую страну мира в пределах регионов доставки компании Тесла. Единственным условием Маск назвал то, что оборудование должно использоваться немедленно, а не храниться на складах.

Во всем мире число случаев заражения коронавирусом превысило миллион человек. В Украине зафиксировано 800 случаев, 20 человек погибло.