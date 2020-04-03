Скачать
Пятница, 03.04.2020
Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020
Зинченко не сумел пройти в финал Евро 2020

Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине

Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Американский предприниматель обещал поставить медицинские аппараты тем, кто нуждается прямо сейчас.

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к американскому предпринимателю и изобретателю Илону Маску с просьбой помочь украинцам в борьбе с коронавирусом.

"Уважаемый господин Маск, через очень короткое время ситуация в Украине будет катастрофической. Прошу Вас рассмотреть возможность любой медицинской поддержки для моей страны".

Ранее Маск сообщил, что его компания имеет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. Предприниматель готов бесплатно поставить их в любую страну мира в пределах регионов доставки компании Тесла. Единственным условием Маск назвал то, что оборудование должно использоваться немедленно, а не храниться на складах.

Tesla откроет завод для производства аппаратов искусственной вентиляции легких

Во всем мире число случаев заражения коронавирусом превысило миллион человек. В Украине зафиксировано 800 случаев, 20 человек погибло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, Маски, Карантин, Илон Маск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
02 Макгрегор: Нурмагомедов струсил
03 Марсело повеселил схожестью прически со своим псом (Фото)
04 Названа причина аварии, в которой погиб футболист Рейес
05 Маркевич: Перенос Евро-2020 может сыграть на руку сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь