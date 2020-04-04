В Британии на поддержку тенниса выделили 20 млн фунтов

Новости спорта:Сумма будет направлена тем лицам, которые "ощутили наибольший эффект от пандемии коронавируса".

Ассоциация лаун-тенниса (национальная федерация британского тенниса, LTA) одобрила многомиллионный пакет поддержки для игроков, тренеров и клубов

Всего пакет составит 20 млн фунтов, сообщает BTU.

"Эта сумма будет направлена тем лицам, которые "ощутили наибольший эффект от пандемии коронавируса", в том числе те, у кого "значительно упал доход в то время, как они продолжают платить налоги и заботиться о семьях", - отмечается в сообщении.

Пакет поддержки подразумевает также предоставление финансовых грантов профессиональным теннисистам с низким рейтингом и тренерам. Так, на материальную поддержку тренеров выделят около 4 млн, а гранты предусматривают финансовую помощь британским теннисистам в ATP/WTА-турах, которые занимают 101-750-е места в одиночном рейтинге и 101-250-е - в парном.

Ассоциация выплатит выходное пособие в увеличенном размере тем сотрудникам, которые попадут под сокращение, при этом зарплата исполнительного директора Скотта Ллойда и исполнительной группы LTA будет сокращена на 20 процентов.