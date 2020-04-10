Из-за пандемии коронавируса ITF потеряет за полгода половину доходов

Новости спорта:ITF пришлось отложить около 900 турниров по всему миру.

Международная теннисная федерация (ITF) потеряет 50 процентов доходов за первую половину нынешнего года.

Сумма потерь оценивается в 40 миллионов евро, сообщает портал InsideTheGames.biz.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса ITF пришлось отложить около 900 турниров по всему миру. В этой связи руководство федерации приняло решение уволить половину своего штата (133 сотрудника), а остальным существенно сократить зарплаты.

"Все сотрудники, которые попали под сокращение, будут получать 80 процентов от своей зарплаты по специальной программе правительства Соединенного Королевства", - заявил президент ITF Дэвид Хаггерти.