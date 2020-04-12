Стаховский сыграл в теннис с женой, поддержав челлендж Маррея (Видео)

Новости спорта:Украинский теннисист не скучает на карантине.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в своем инстаграме присоединился к челленджу, который начал британец Энди Маррей, и поиграл в теннис со своей женой.

"Энди, отличная инициатива. Берите свою жену, друга или члена семьи и выполняйте подачу!", — написал Стаховский.

Ранее во время пребывания на карантине в челлендже уже поучаствовал звездный Новак Джокович.

Из-за коронавируса ранее сообщалось об отмене Уимблдона. Другой турнир серии Большого шлема, Ролан Гаррос, перенесли на сентябрь, в то же время, как US Open может состояться в декабре.

В данный момент Сергей Стаховский является первой ракеткой Украины, занимая 169-е место рейтинга ATP.