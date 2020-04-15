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Тотти: Федерер для меня является воплощением тенниса

Тотти: Федерер для меня является воплощением тенниса
09:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Футболист Тотти очень часто ассоциирует себя с Федерером.

Бывший форвард "Ромы и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о швейцарском теннисисте Роджере Федерере. Тотти признался, что считает экс-первую ракетку мира своим другом.

"Федерер для меня является воплощением тенниса. Он — мой друг, мы зачастую общаемся, хоть я и не знаю английский, а он не владеет итальянским. Для общения используем переводчик.

Сперва у нас было мало общего, но затем появилось взаимное уважение. Я очень часто ассоциирую себя с ним. Роджеру очень легко нанести точный удар мячом, а мне легко точно пробить футбольным мячом.

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Думаю, я могу называть его своим другом. Возможно, однажды брошу ему вызов, чтобы сыграть в паддл-теннис. В обычном теннисе у меня с ним вообще нет никак шансов, — цитирует Тотти Tennis World USA.

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АТР, Теннис, Франческо Тотти, Роджер Федерер.
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