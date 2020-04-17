Свитолина рассказала, чего ей не хватает на карантине

Новости спорта:Элина Свитолина пообщалась со своими фанатами в Instagram.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

"Мне не скучно на карантине. Есть много дел, которыми я занимаюсь. К тому же, я обучаюсь, занимаюсь фитнесом, делаю записи для Instagram. В общем, мне есть чем заниматься.

Живется хорошо, только не хватает адреналина, ну и зарплаты, конечно же, тоже", - заявила Элина во время трансляции в своем Instagram.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ATP и WTA объявили об отмене всех турниров до 13 июня.