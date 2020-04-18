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Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам

Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
16:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Теннисисты верхней части рейтинга финансово помогут более низкорейтинговым коллегам.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер призывают всех топовых теннисистов в условиях пандемии коронавируса оказать финансовую помощь спортсменам, которые находятся в нижней части мирового рейтинга.

Авторы инициативы предложили создать фонд помощи, в который игроки из топ-5 рейтинга перечислят по 30 тысяч долларов, игроки с 6-го по 10-е места - по 20 тысяч, остальные из топ-100 - до 5 тысяч, сообщает редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм на своей страничке в Twitter.

Топ-сотне одиночников и топ-двадцатке теннисистов парного разряда предлагается сделать взнос, зависящий от рейтинга. Так же ожидается поддержка от Ассоциации теннисистов-профессионалов (1 миллион долларов) и по 500 тысяч долларов - от турниров Grand Slam. В сумме на помощь теннисистам планируется собрать 4-4,5 миллиона долларов.

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Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
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