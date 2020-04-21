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Свитолина выступит в виртуальном турнире Madrid Open

Свитолина выступит в виртуальном турнире Madrid Open
09:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина раскрыла подробности виртуального теннисного турнира среди игроков, в котором примет участие.

Элина Свитолина в комментарии БТУ, в частности, отметила, что участие в виртуальном турнире примут 16 игроков, а дополнительной мотивацией является призовой фонд.

"Это будет виртуальный теннис, будем играть друг против друга и, конечно же, в ATP и WTA будут разные сетки. Сетка будет состоять из 16 приглашенных игроков. Будем играть джойстиком. Им очень трудно контролировать игрока и вообще не знаю, как это все будет происходить. Посмотрим. Призовой фонд очень мотивирует, поэтому будем тренироваться.

В этой игре создают твоего игрока, который выглядит примерно так же, как и ты. Вроде бы можно выбрать только форму. Но есть одна проблема: характеристики игрока (скорость, мощность) делают сами разработчики. Может, в этой игре будет что-то не так. Кажется, будет играть и Иснер, поэтому не знаю, что они там сделали с его подачей. Главное, что он не в женской сетке", - сказала теннисистка.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина выступит в виртуальном турнире Madrid Open. Соревнования по видеоигре Tennis World Tour пройдут с 27 по 30 апреля.

Напомним, сезон в профессиональном теннисе прекращен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось об отмене Уимблдона. Другой турнир серии Grand Slam - Ролан Гаррос, перенесли на сентябрь. Решение о проведении последнего из турниров Grand Slam - US Open примут в июне.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
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