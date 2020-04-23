Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Усик: Девушки не должны заниматься боксом
Усик: Девушки не должны заниматься боксом

Джокович рассказал о будущем тенниса

Джокович рассказал о будущем тенниса
07:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джокович ожидает появления региональных турниров с призовым фондом до возобновления тура.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что теннисный сезон возобновится региональными соревнованиями, прежде чем станет возможно проводить международные турниры.

"Думаю, будет больше региональных турниров с призовыми фондом. Весьма вероятно, что это случится уже очень скоро. Не знаю, что будет с завершением карантина. Наверняка у Испании, Италии и других стран будут разные модели выхода из него. Возобновить международные соревнования будет сложно, потому что наш тур каждую неделю оказывается в разных странах. Скорее всего, будут проходить региональные турниры с призовым фондом, но рейтинговые очки разыгрываться наверняка не будут", — сказал Джокович во время прямой трансляции в "Инстаграме" с итальянцем Фабио Фоньини.

Экс-игрок сборной Украины о Зеленском: Честно, пока только хуже

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Новак Джокович, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
02 Хэй: Усик недооценивает Чисору
03 Боксер Чарльз Мартин назвал главный недостаток Энтони Джошуа
04 23 апреля исполком УЕФА рассмотрит ситуацию в европейском футболе
05 Стали известны сроки окончания еврокубков и национальных чемпионатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь