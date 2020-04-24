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Roland Garros-2020 опять перенесут

Roland Garros-2020 опять перенесут
17:30 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:На этот раз даты были выбраны после консультаций с ATP и WTA.

Грунтовый турнир серии "Большого шлема" Roland Garros из-за пандемии коронавируса будет перенесен во второй раз, сообщает Le Parisien.

Теперь его собираются провести на неделю позднее запланированного ранее – с 27 сентября по 11 октября.

На этот раз даты были выбраны после консультаций с ATP и WTA, в отличие от первого раза, когда руководство французского мэйджора приняло решение без переговоров.

Главной причиной переноса называют желание создать дополнительную неделю отдыха между Roland Garros и US Open, который пройдет в привычное время (31 августа – 13 сентября). В эту неделю могут пройти два дополнительных турнира в Европе.

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В первоначальном расписании Roland Garros должен был пройти 18 мая – 7 июня.

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Теннис, Roland Garros, Новости тенниса, Roland Garros 2020.
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