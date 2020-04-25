US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка

Новости спорта:Организаторы турнира рассматривают новые места его проведения.

Руководители US Open-2020 рассматривают возможные места проведения турнира в условиях коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, соревнование может состояться в Индиан-Уэллсе. Нью-Йорк, где традиционно проводится турнир – один из самых пострадавших от пандемии городов в США. На кортах US Open развернули временную больницу. По расчетам врачей, Калифорния, где расположен Индиан-Уэллс восстановится от коронавируса быстрее.

Напомним, ранее был отменен Кубок Лэйвера.

Ранее сообщалось, что Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире.