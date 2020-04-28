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Свитолина с поражения стартовала на виртуальном турнире

Свитолина с поражения стартовала на виртуальном турнире
08:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Элина не реализовали три матчбола и проиграла 2:4.

Украинская теннисистка Элина Свитолина с поражения стартовала на виртуальном турнире Mutua Madrid Open Virtual Pro. В стартовом туре первая ракетка Украины уступила представительнице Румынии Соране Кирсте, сообщает Sport Arena.

Свитолина вела в счете 2:0, но не сумела одержать победу в матче. Элина не реализовали три матчбола, позволив Кирсте отыграться и выиграть - 4:2.

Для Кирсти это уже вторая победа на групповом этапе. Ранее Сорана обыграла британку Йоханну Конту - 3:0.

Завтра, 28 апреля, Свитолина встретится с Контой. В одной группе с Элиной также выступает белоруска Виктория Азаренко.

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Напомним, соревнования по видеоигре Tennis World Tour продлятся до 30 апреля. 16 теннисисток сыграют в четырех группах, по две лучших выйдут в плей-офф.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
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