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Теннисист Марченко: Мы заслуживаем гораздо больше, чем получаем сейчас

Теннисист Марченко: Мы заслуживаем гораздо больше, чем получаем сейчас
12:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Украинский теннисист ответил Тиму, который негативно отозвался о низкорейтинговых игроках.

Украинский теннисист Илья Марченко, занимающий 200-е место в рейтинге ATP, ответил австрийцу Доминику Тиму, который ранее заявил, что не планирует помогать низкорейтинговым игрокам.

"В любом случае, я думаю, нам нужно исправить систему, а не заниматься благотворительностью. Игроки должны получать то, что они заслуживают. А мы заслуживаем гораздо больше, чем получаем сейчас. У низкорейтинговых игроков нет спонсоров, на их матчи не ходят зрители, но без них теннис бы не существовал", — написал Марченко в своём "твиттере".

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Ранее сербский теннисист Новак Джокович сообщил о создании фонда помощи игрокам с низким рейтингом, которые лишились доходов из-за отмены турниров. Он призвал ведущих теннисистов мира собрать средства. В ответ Тим заявил, что не планирует помогать низкорейтинговым игрокам. По его мнению, многие из теннисистов из-за пределов топ-100 недостаточно профессиональны.

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АТР, Теннис, Илья Марченко, Новости спорта, Новости тенниса.
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