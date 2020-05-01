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Кто лучший киберспортсмен мирового тенниса

Кто лучший киберспортсмен мирового тенниса
13:33 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Теперь мы знаем имена лучших киберспортсменов мирового тенниса.

У мужчин в решающих матчах не обошлось без курьеза. В полуфинале Диего Шварцман на супер-тайбрейке со счетом 10:6 обыграл Энди Маррея, однако не смог продолжить борьбу в турнире из-за технических проблем.

Маррей вышел в финал, а затем на тайбрейке (7:6) разобрался с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Победа в кибертурнире принесла Маррею 45 тысяч долларов призовых. Всю сумму экс-первая ракетка мира пожертвует на благотворительность в пользу Фонда помощи теннисистов и на поддержку медиков Великобритании.

В женской сетке Кики Бертенс в полуфинале остановила Каролин Возняцки (7:5), а в финале со счетом 6:2 разобралась с Фионой Ферро.

Назван лучший футболист XXI века

Символично, что первая ракетка Нидерландов стала действующей чемпионкой Мадрида как по реальному теннису, так и по виртуальному.

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АТР, Теннис, Маррей, Новости спорта, Новости тенниса.
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