Кто лучший киберспортсмен мирового тенниса

Новости спорта:Теперь мы знаем имена лучших киберспортсменов мирового тенниса.

У мужчин в решающих матчах не обошлось без курьеза. В полуфинале Диего Шварцман на супер-тайбрейке со счетом 10:6 обыграл Энди Маррея, однако не смог продолжить борьбу в турнире из-за технических проблем.

Маррей вышел в финал, а затем на тайбрейке (7:6) разобрался с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Победа в кибертурнире принесла Маррею 45 тысяч долларов призовых. Всю сумму экс-первая ракетка мира пожертвует на благотворительность в пользу Фонда помощи теннисистов и на поддержку медиков Великобритании.

В женской сетке Кики Бертенс в полуфинале остановила Каролин Возняцки (7:5), а в финале со счетом 6:2 разобралась с Фионой Ферро.

Символично, что первая ракетка Нидерландов стала действующей чемпионкой Мадрида как по реальному теннису, так и по виртуальному.