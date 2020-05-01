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Победитель кибертурнира Маррей отдал призовые на благотворительность

Победитель кибертурнира Маррей отдал призовые на благотворительность
14:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Он заработал 45 тысяч долларов.

Британский теннисист Энди Маррей после победы на виртуальном турнире Madrid Open пожертвует все призовые на благотворительность.

Речь идет о 45 тысячах долларах. 32-летний теннисист отдаст половину Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), а вторую часть — фонду помощи игрокам, находящимся вне пределов топ-100 рейтинга.

В финальном поединке виртуального соревнования Энди Маррей обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена — 7:6.

Назван лучший футболист XXI века

Сезон в профессиональном теннисе приостановлен до 13 июля из-за пандемии коронавируса. Представители руководящих теннисных организаций рассмотрят вариант с продлением перерыва до 3 августа.

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Все по теме:

АТР, Теннис, Маррей, Новости спорта, Новости тенниса, Madrid Open.
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