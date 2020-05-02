Агасси о Федерере: Сомневаюсь, что у меня был бы шанс в матче с ним

Новости спорта:Агасси назвал лучшего игрока в истории тенниса.

Олимпийский чемпион, экс-первая "ракетка" мира американец Андре Агасси назвал лучшего игрока за всю историю тенниса.

Таковым он считает швейцарца Роджера Федерера, сообщает Tennis World USA.

"Без сомнений, это Роджер Федерер. Никто так явно не доминировал над оппонентами, как он. Сомневаюсь, что у меня был бы шанс в матче с ним даже в мои лучшие годы. Мы встречались в финале US Open-2005. Я взял у него сет, но на большее можно было не рассчитывать", - заявил Агасси.

Добавим, что 38-летний Федерер является олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом Уимблдона, шестикратным победителем Итогового турнира ATP. Кроме того, он выиграл 111 турниров ATP, был обладателем Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Швейцарии и т.д.