Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Скрипник: Заря хочет, чтобы все решалось в спортивной борьбе
Скрипник: Заря хочет, чтобы все решалось в спортивной борьбе

Стаховский рассказал, когда планируется возвращение теннисистов на корт

Стаховский рассказал, когда планируется возвращение теннисистов на корт
15:37 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:Окончательное решение по рестарту сезона планируют объявить 15 мая.

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о потенциальном возвращении теннисистов на корты.

"Если говорить о прогнозах о судьбе теннисного сезона, то мы надеемся, что сезон возобновится. 15 числа будет принято окончательное решение, пока все склоняются к тому, что 13 июля мы все-таки вернемся на корт, - рассказал Стаховский во время трансляции на своей странице в Инстаграме. - Очень надеюсь, что еще в этом году будут крупные турниры. Что касается Кубка Дэвиса, то, дай Бог, чтобы в этом году он все-таки прошел. Тогда, скорее всего, принимать матч Украина – Израиль будет Киев.

Что касается тренировок, то сейчас трудно оставаться мотивированным, пока не видишь никакой цели, пока не знаешь, сколько недель продлится пауза. Ты не знаешь ради чего ты тренируешься, ради какого покрытия, ради какого турнира. Я уверен, что мы все стараемся использовать те возможности, которые есть из-за ограничений, по максимуму. Когда мы будем знать точно дату, что Тур возобновиться, тогда это уже будет другой сценарий.

"Я живу с надеждой и немножко с опаской": Свитолина рассказала о проблемах теннисистов во время пандемии

Думаю, когда будет известна дата возобновления турниров, то теннисисты будут должны сделать даже не один, а два теста на коронавирус. А что касается вакцины, то от теорий заговора я очень далек, думаю, что теория заговора такого масштаба просто не реальна. Опасения относительно прививок имеют место быть в наших фантазиях, потому что вопрос в том, что мы не знаем, какие будут последствия через 10 лет. Как я понимаю, все эти вакцины сейчас проходят проверку по ускоренному курсу, они все делают в экстренном порядке за 6 месяцев, без тех тестов на людях и животных, которые должны продолжаться 3 или 6 лет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса, Коонавірус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская легкоатлетка самоизолировалась в палатке (Видео)
02 Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
03 Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
04 "Я живу с надеждой и немножко с опаской": Свитолина рассказала о проблемах теннисистов во время пандемии
05 Виллиан о планах на будущее: Мне предстоит трудное решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь