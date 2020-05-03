Стаховский рассказал, когда планируется возвращение теннисистов на корт

Новости спорта:Окончательное решение по рестарту сезона планируют объявить 15 мая.

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о потенциальном возвращении теннисистов на корты.

"Если говорить о прогнозах о судьбе теннисного сезона, то мы надеемся, что сезон возобновится. 15 числа будет принято окончательное решение, пока все склоняются к тому, что 13 июля мы все-таки вернемся на корт, - рассказал Стаховский во время трансляции на своей странице в Инстаграме. - Очень надеюсь, что еще в этом году будут крупные турниры. Что касается Кубка Дэвиса, то, дай Бог, чтобы в этом году он все-таки прошел. Тогда, скорее всего, принимать матч Украина – Израиль будет Киев.

Что касается тренировок, то сейчас трудно оставаться мотивированным, пока не видишь никакой цели, пока не знаешь, сколько недель продлится пауза. Ты не знаешь ради чего ты тренируешься, ради какого покрытия, ради какого турнира. Я уверен, что мы все стараемся использовать те возможности, которые есть из-за ограничений, по максимуму. Когда мы будем знать точно дату, что Тур возобновиться, тогда это уже будет другой сценарий.

Думаю, когда будет известна дата возобновления турниров, то теннисисты будут должны сделать даже не один, а два теста на коронавирус. А что касается вакцины, то от теорий заговора я очень далек, думаю, что теория заговора такого масштаба просто не реальна. Опасения относительно прививок имеют место быть в наших фантазиях, потому что вопрос в том, что мы не знаем, какие будут последствия через 10 лет. Как я понимаю, все эти вакцины сейчас проходят проверку по ускоренному курсу, они все делают в экстренном порядке за 6 месяцев, без тех тестов на людях и животных, которые должны продолжаться 3 или 6 лет".