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В Швеции пройдет благотворительный теннисный матч

В Швеции пройдет благотворительный теннисный матч
15:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Вырученные деньги будут направлены на борьбу с последствиями пандемии.

Лучшие шведские теннисисты в рейтинге ATP братья Микаэль и Элиас Имер проведут благотворительный матч, средства пойдут на помощь Красному Кресту в борьбе с коронавирусом.

Чтобы посмотреть выставочную встречу между братьями Имерами, болельщикам придется заплатить 3,99 евро за подключение к трансляции, что и будет благотворительным взносом.

Поединок состоится 10 мая и будет называться Tennis Against Corona, а организаторами выступают руководители ежегодного турнира Stockholm Open.

Микаэль Имер в данный момент занимает 68-е место в рейтинге ATP, его брат Элис лишь 201-й.

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Напомним, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) отложили дату возобновления сезона до 13 июля в связи с пандемией коронавируса. Представители организаций рассмотрят вариант с продлением перерыва до 3 августа.

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Швеция, Теннис, Новости тенниса, Микаэль Имер, Элиас Имер.
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