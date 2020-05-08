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Джокович и Надаль вернутся на корт с 11 мая

Джокович и Надаль вернутся на корт с 11 мая
19:38 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Ранее теннисисты уже нарушали карантин.

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович могут возобновить тренировки на корте уже с 11 мая.

Федерация тенниса Испании объявила об ослаблении карантина. Изменение правил позволяет профессиональным спортсменам начать тренировки на открытом воздухе. При этом уже 11 мая спортивные центры и клубы смогут начать свою работу.

Ранее Джокович опубликовал видео с тренировок в теннисном клубе в Марбелье (Испания). Позже стало известно, что Джокович не должен был заниматься на корте из-за запрета. Вскоре руководство клуба принесло извинения, подтвердив, что были нарушены правила, действующие в стране. При этом теннисный клуб взял вину на себя, пояснив, что Джокович не знал о запрете. Тогда руководство клуба сослалось на ошибку в трактовке действующих в Испании правил.

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Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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