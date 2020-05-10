Ролан Гаррос может пройти без зрителей

Новости спорта:Также не исключается возможность переноса соревнований еще на неделю.

Организаторы Ролан Гаррос рассматривают возможность проведения турнира без зрителей, заявил глава Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли. Также не исключается вариант дополнительного переноса соревнований еще на неделю.

"Организация турнира без фанатов позволила бы части экономики работать, ведь остаются телевизионные права и партнерские соглашения. Это нельзя упускать. Касательно переноса, 20-е или 27-е число — это мало что меняет".

Открытый чемпионат Франции по теннису был запланирован на 24 мая — 7 июня, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли. Организаторы намерены провести его с 20 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что организаторы Ролан Гаррос будут возвращать деньги покупателям билетов из-за неопределенности с проведением соревнований. Напомним, что свой турнир отменили организаторы Уимблдона. Решение о судьбе US Open примут в июне.

Теннисный сезон из-за пандемии был остановлен до 13 июля. Паузу могут вынужденно продлить до 3 августа.