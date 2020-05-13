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Шарапова радуется, что завершила карьеру

Шарапова радуется, что завершила карьеру
13:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мария Шарапова: я приняла решение о завершении карьеры в правильное время.

Российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая карьеру в 2020 году, поделилась мнением о принятом решении.

«Решение было принято в правильное время. Ведь в противном случае я бы сейчас сидела и думала: «Когда будет следующая тренировка? А для чего я вообще тренируюсь?» Сейчас очень много вопросов, связанных со спортом.

У меня появилась хорошая возможность оглянуться назад, чтобы посмотреть на 28 лет, которые я провела в теннисе, чтобы понять, что он для меня значил.

У меня ушло более 10 лет, чтобы просто впервые сыграть на профессиональном турнире. И я понимаю, что теперь вне зависимости от того, какое я выберу себе занятие, потребуется время. И я использую появившееся время, чтобы работать над этим.

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Я всегда смотрю на вещи в более глобальном масштабе. Когда я проигрывала, мой отец говорил мне: «Это не спринт, а марафон», — цитирует Шарапову WTA Tennis со ссылкой на онлайн-семинар, который был проведён спортсменкой в партнёрстве с The Wall Street Journal.

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Мария Шарапова, АТР, Теннис, Новости спорта.
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