Ролан Гаррос подсчитал потери турнира без зрителей

Новости спорта:"Ролан Гаррос" потеряет 130 млн евро, если пройдет без зрителей.

Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") в нынешнем году потеряет примерно половину ежегодного дохода, если из-за пандемии коронавируса пройдет без зрителей.

Эта сумма составит примерно 130 миллионов евро, сообщает французская газета L’Equipe.

На 50 миллионов будут меншими доходы от продажи билетов, на 70 миллионов – от реализации программы гостеприимства, куда входят продажа вип-лож, размещение гостей, на 10 миллионов – от продажи различных товаров.

Основным источником доходов в сложившихся условиях станут телеправа. На международном рынке они проданы почти за 90 миллионов евро.

Напомним, "Ролан Гаррос" предварительно перенесен на осень.