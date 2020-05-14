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Рейтинг величайших сезонов в теннисе возглавила Штеффи Граф

Рейтинг величайших сезонов в теннисе возглавила Штеффи Граф
16:39 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Немка возглавила статусный рейтинг.

"Tennis Channel" представил рейтинг из топ-10 величайших сезонов в истории мирового тенниса.

На первой строке оказалась Штеффи Граф и ее невероятный перформанс в 1988 году, когда немке было только 18 лет. В том сезоне Граф выиграла каждый из четырех турниров Большого шлема, а также принесла Германии золото на Олимпийских играх в Сеуле.

Следом за Граф в рейтинге величайших сезонов в истории тенниса расположились Род Лэйвер (1969), Мартина Навратилова (1983) и Маргарет Корт (1970).

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Сезон Роджера Федерера 2006 года занял седьмое место, Новак Джокович и его выступления в 2015 году идут на восьмой позиции, а Серена Уильямс (2002) – на девятой.

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Теннис, Штеффи Граф, Новости тенниса.
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