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Надаль хотел бы видеть Месси в футболке Реала

Надаль хотел бы видеть Месси в футболке Реала
18:22 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Рафаэль Надаль считает, что испанцам повезло наблюдать за Месси и Роналду в одном чемпионате.

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль заявил, что был бы не против увидеть в своей любимой команде Лионеля Месси. Сам испанец является активным фанатом мадридского "Реала", где ранее играл Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Как можно ответить на этот вопрос? Криштиану был лучшей опцией для „Реала“, чем Лионель, тогда как Лео больше подходит „Барселоне“, чем Роналду.

Мы должны наслаждаться игрой двух лучших игроков мира. Испанцам очень повезло, что оба играли в чемпионате Испании. Мне как фанату „Реала“ нравится наблюдать за Месси, пусть он играет и не за мою команду. Как бы то ни было, очевидно, я бы хотел видеть Лео в футболке "Реала", — цитирует Надаля Tennis World USA со ссылкой на TNT.

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ФК Реал, Рафаэль Надаль, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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