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Жена отговорила Джоковича от завершения карьеры

Жена отговорила Джоковича от завершения карьеры
20:27 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Елена Джокович повлияла на теннисиста, после чего тот вернулся в теннис и выиграл Уимблдон

Елена Джокович, супруга первой ракетки мира серба Новака Джоковича, призналась, что теннисист был готов завершить карьеру в 2018 году после серии поражений. Точкой кипения стало неудачное выступление на турнире в Майами, где Джокович уступил французу Бенуа Пэру.

"Он сказал, что уходит из тенниса. Новак проиграл на турнире в Майами, это было ужасное поражение. После этого он собрал нас всех и сказал: "Ребята. Я заканчиваю". Я ответила: "Что?" И он продолжил: "Да, всё так. Поговорите с моими спонсорами, я хочу быть честен с ними. Я не знаю, делаю паузу на шесть месяцев или ухожу навсегда", — цитирует Елену Eurosport со ссылкой на интервью изданию In Depth.

В итоге Джокович вернулся на корт и в июле выиграл Уимблдон. В настоящее время он является первой ракеткой мира.

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса, Елена Джокович.
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