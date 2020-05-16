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WTA отменила четыре июльских турниров

WTA отменила четыре июльских турниров
09:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Теннисный сезон должен возобновиться в августе.

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что четыре турнира, проведение которых было запланировано в июле, не состоятся из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает сайт организации. Речь идёт о соревнованиях в Бостаде (Швеция), Лозанне (Швейцария), Бухаресте (Румыния) и Юрмале (Латвия). Решение о сроках проведения турниров в Карлсруэ (Германия) и Палермо (Италия) будет принято в июне, как и другие возможные изменения календаря.

Ранее сегодня Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) также продлила приостановку турниров до 31 июля из-за коронавируса.

Это уже второе продление приостановки тура. В марте соревнования были приостановлены до июня, затем ATP и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля. Новая дата возобновления теннисного сезона — 31 июля.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Коронавирус.
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