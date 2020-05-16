"Благотворительный ужин" с Бушар был продан на аукционе за 85 тысяч долларов

Новости спорта:Все вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом в мире.

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар приняла участие в благотворительном аукционе All in challenge, который собирает деньги пострадавшим от пандемии коронавируса.

Канадская теннисистка выставила на торги возможность с ней поужинать, а также посмотреть один из матчей с ее участием из личной ложи.

Стартовая цена лота составляла 2500 долларов, а сумма в итоге выросла до 85 тысяч, которые заплатит победитель.

"85 тысяч?! Ребята, вы удивительные! Деньги помогут людям, которые так в них нуждаются. Горжусь всеми вами, спасибо, что стали частью аукциона вместе со мной. Вы лучшие фанаты", - написала Бушар в Twitter.

Стоит отметить, что Бушар считалась одной из самых перспективных теннисисток мира, но в последние годы растеряла форму, а сейчас находится в четвертой сотне мирового рейтинга.

Напоминаем, что известная украинская теннисистка выпустила свою дебютную песню.