30-летняя теннисистка после шести операций завершила карьеру

Новости спорта:Бывшая 24-я "ракетка" мира американка корейского происхождения Джейми Хэмптон официально объявила об уходе из тенниса.

30-летняя спортсменка за последние годы перенесла шесть операций и на своей странице в Twitter написала, что этого оказалось недостаточно для возвращения в теннис.

В последний раз Хэмптон выходила на корт в январе 2014 года и стала полуфиналисткой турнира WTA в Окленде, однако снялась с матча из-за травмы бедра.

2013 год был лучшим в карьере теннисистки: она сыграла в полуфинале в Окленде и Брюсселе, дошла до второй недели "Ролан Гаррос", обыграв соперницу из ТОП-10 Петру Квитову, а затем стала финалисткой "Премьера" в Истборне, победив Агнешку Радваньскую и Каролин Возняцки.

Тогда же Джейми поднялась на 24-е место в одиночном рейтинге WTA, а наивысшей позицией американки в парном рейтинге является 74-я строчка. В активе теннисистки по пять титулов ITF в одиночном и парном разрядах.