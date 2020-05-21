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В Украине состоится выставочный турнир с участием топ-теннисисток

В Украине состоится выставочный турнир с участием топ-теннисисток
14:30 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Facebook: UkrainianTennisFederation

Новости спорта:Начнется турнир 26 мая.

На следующей неделе в Украине стартует выставочный теннисный турнир «UTF Ladies Invitational». Первый матч состоится во вторник, 26 мая.

Все матчи турнира пройдут в центре Федерации тенниса Украины при пустых трибунах, но будут доступны онлайн-трансляции. Начало всех игр в 10:00.

Восемь участников будут разделены на две группы, двое лучших из каждого квартета выйдут в полуфинал. Соревнование будет длиться пять дней.

У женщин в турнире будут участвовать Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюка, Виктория Петренко и Мария Берген.

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Напомним, что в связи с пандемией коронавируса паузу в теннисном сезоне продлили до 31 июля.

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Все по теме:

Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Людмила Киченок, ФТУ, Марта Костюк.
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