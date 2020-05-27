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Федерер: Лично я не могу представить пустые стадионы

Федерер: Лично я не могу представить пустые стадионы
14:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Федереру лично будет очень сложно играть на крупнейших турнирах без болельщиков.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что ему будет сложно настроиться на турниры, которые проходят без зрителей. Также он выразил надежду, что скоро сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится.

«Лично я не могу представить пустые стадионы, не могу. Надеюсь, что этого не будет. В то же время мы обычно тренируемся на пустых кортах. Поэтому, конечно, мы можем играть без болельщиков.

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С другой стороны, я надеюсь, что тур возобновится в привычном формате. Возможно, нам нужно подождать подходящего времени. По крайней мере чтобы трибуны были на треть и половину полными. Лично мне будет очень сложно играть на крупнейших турнирах без болельщиков», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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АТР, Роджер Федерер, Новости спорта, Новости тенниса.
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