Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году

Новости спорта:У швейцарца нет конкурентов.

Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов 2019 года.

На первой позиции расположился Роджер Федерер – за год швейцарский ветеран заработал 93,4 миллиона долларов (7,4 млн – призовые, 86 млн – доходы от спонсоров).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович с 50-миллионным заработком стал вторым (20,6 млн – призовые, 30 млн – доходы от спонсоров), а топ-3 замкнул Кеи Нисикори – лучший теннисист Азии за год заработал 37,3 млн долларов.

Среди женщин самой высокооплачиваемой теннисисткой года стала Серена Уильямс. Экс-первая ракетка мира улучшила свое финансовое положение на 29,2 млн долларов (4,2 млн – призовых, 25 млн – доходы от спонсоров).