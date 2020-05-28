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Цуренко и Костюк стартовали с побед в Ирпене

Цуренко и Костюк стартовали с побед в Ирпене
07:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Выиграла и Марианна Закарлюк.

В Ирпене стартовал выставочный теннисный турнир в UTF Ladies Invitational.

По итогам дня были сыграны три матча. В стартовом матче Марианна Закарлюк одержала волевую победу над Надеждой Киченок.

Затем на корт вышли Марта Костюк и Леся Цуренко, в двух сетах обыгравшие Марию Берген и Викторию Петренко соответственно.

Еще одна запланированная на сегодня встреча Людмилы Киченок и Дарьи Лопатецкой состоится сегодня.

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UTF Ladies Invitational. Первый день

Марианна Закарлюк — Надежда Киченок 2:1 (3:6, 6:3, 6:3)

Марта Костюк — Мария Берген 2:0 (6:3, 6:1)

Леся Цуренко — Виктория Петренко 2:0 (6:4, 6:3)

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АТР, Леся Цуренко, Теннис, Марта Костюк.
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