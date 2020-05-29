Выставочный турнир в Праге выиграла Петра Квитова

Новости спорта:Петра Квитова стала победительницей выставочного турнира в Праге.

Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей выставочного турнира "O pohár prezidenta ČTS" в Праге.

В финале Петра Квитова победила свою соотечественницу Каролину Мухову. Поединок состоялся вечером 28 мая и завершился со счетом 6:3, 6:3. Об этом сообщает БТУ.

Во втором сете при счете 4:1 матч был прерван из-за дождя и возобновился через полтора часа. Муховой удалось сократить разрыв до минимального, но потом она травмировала ногу.

Петра Квитова, занимающая 12 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не проиграла ни одного сета на соревнованиях в столице Чехии. В четвертьфинале она обыграла Барбору Крейчіиову со счетом 7:6 (3), 6:2, а в полуфинале - Катержину Синякову (7:5, 6:4).

Как сообщалось, в мужской сетке турнира "O pohár prezidenta ČTS" победил Михаэль Врбенски.