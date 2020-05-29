Свитолина собралась на турнир в Берлин

В июле столица Германии планирует организовать выставочный теннисный турнир.
В числе участниц женской сетки журналисты называют первую "ракетку" Украины Элину Свитолину, сообщает BTU.
Соперницами Элины могут стать Юлия Гергес и Андреа Петкович из Германии, Кики Бертенс из Нидерландов и другие известные теннисистки.
В мужском турнире, по сообщениям СМИ, должны принять участие представитель Германии Александр Зверев, австриец Доминик Тим, Янник Синнер из Италии, австралиец Ник Кирьос.
Соревнования должны стартовать 13 июля и будут проходить без зрителей на травяных и хардовых кортах. Призовой фонд соревнований составит 100 тысяч евро для каждого из турниров.