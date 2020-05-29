Надаль: Молодые игроки уже пришли в теннис

Новости спорта:Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что молодые игроки готовы конкурировать за титулы на крупнейших турнирах.

При этом он подчеркнул, что ветераны, в число которых помимо него входят швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович, не планируют сдавать позиции без борьбы.

«Реальность такова, что молодые игроки уже пришли в теннис. Многие из них ведут борьбу на самом высоком уровне, выигрывают важные турниры. Им пока не удалось выиграть турниры «Большого шлема», потому что мы ещё не ушли.

Сейчас получается интересная борьба между молодыми игроками и «стариками», которая, я надеюсь, продлится как можно дольше», — цитирует Надаля ESPN.

C 2017 года Джокович, Надаль и Федерер неизменно становились победителями турниров «Большого шлема».