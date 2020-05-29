Джокович получил государственную награду на родине

Новости спорта:Первую ракетку мира отметили на родине.

Новак Джокович посетил Министерство иностранных дел Сербии и принял от государства награду «За исключительное личное участие и вклад в продвижение интересов Республики Сербии и ее народа в мире».

"Я буду продолжать любить и уважать Сербию и мой народ. Я буду продолжать уважать и ценить все другие народы мира, потому что я верю, что, действуя таким образом, с такими эмоциями, все будет хорошо", - сказал теннисист при встрече с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

До наступления пандемии COVID-19 Джокович в сезоне 2020 года выиграл ATP Cup, стал чемпионом Australian Open и завоевал титул в Дубае.