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US Open-2020 в мужской сетке может состояться в формате трех сетов

US Open-2020 в мужской сетке может состояться в формате трех сетов
12:29 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Организаторы готовы пойти на радикальные изменения в формате.

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) в этом году может пройти в трехсетовом формате для мужчин. Изменение введут, если этого захочет ATP.

Помимо этого, организаторы US Open намерены организовать чартерные рейсы для теннисистов и их команд в город проведения турнира для уменьшения риска заражения коронавирусом.

Число судей будет уменьшено, а среди боллбоев не будет детей. Сам турнир пройдет без зрителей.

В данный момент US Open планируют провести с 31 августа до 13 сентября, а место проведения могут перенести из Нью-Йорка.

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Ранее сообщалось, что в крайнем случае Открытый чемпионат США по теннису может состояться в декабре в Индиан-Уэллсе.

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Теннис, US Open, Новости тенниса, Коронавирус.
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