Матч Свитолиной - в списке лучших 4-го круга Ролан Гаррос за последние 20 лет

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Матч с участием украинской теннисистки Элины Свитолиной в 2017 году вошёл в десятку лучших в четвёртом круге Ролан Гаррос.

Женская теннисная ассоциация опубликовала очередную подборку ярких матчей на Открытом чемпионате Франции. WTA выбрала десять лучших матчей на грунтовых кортах Парижа за последний 21 год, в которые попал и поединок украинской теннисистки Элины Свитолиной против Петры Мартич в 2017 году.

Лучшие матчи четвертого круга Ролан Гаррос за последние 20 лет:

Штеффи Граф – Анна Курникова – 1999 год, 6:3, 7:6(4)

Надежда Петрова – Дженнифер Каприати – 2003 год, 6:3, 4:6, 6:3

Анастасия Мыскина – Светлана Кузнецова – 2004 год, 1:6, 6:4, 8:6

Линдсей Дэвенпорт – Ким Клейстерс – 2005 год, 1:6, 7:5, 6:3

Динара Сафина – Мария Шарапова – 2008 год, 6:7(6), 7:6(5), 6:2

Саманта Стосур – Жюстин Энен – 2010 год, 2:6, 6:1, 6:4

Ли На – Петра Квитова – 2011 год, 2:6, 6:1, 6:3

Серена Уильямс – Слоун Стивенс – 2015 год, 1:6, 7:5, 6:3

Элина Свитолина – Петра Мартич – 2017 год, 4:6, 6:3, 7:5

Каролин Возняцки – Светлана Кузнецова – 2017 год, 6:1, 4:6, 6:2