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Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене

Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене
15:41 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Facebook

Новости спорта:Марте не было равных на UTF Ladies Invitational.

В финале Марта Костюк при большом преимуществе обыграла Марианну Закарлюк – 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

Ключевой момент первого сета произошел при счете 4:3, когда Костюк добралась до брейк-поинта и сразу же взяла подачу соперницы. Марте оставалось защитить свой гейм, с чем она уверенно справилась.

Во второй партии Костюк быстро повела 3:0 и не растеряла свое преимущество. Что касается Закарлюк, то Марианна до конца матча взяла только один гейм на своей подаче.

На пути к титулу в Ирпене Марта Костюк выиграла каждый из пяти матчей. В полуфинале чемпионка UTF Ladies Invitational на отказе прошла Дарью Лопатецкую.

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Теннис, Марианна Закарлюк, Новости тенниса, Марта Костюк.
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