Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене

Новости спорта:Марте не было равных на UTF Ladies Invitational.

В финале Марта Костюк при большом преимуществе обыграла Марианну Закарлюк – 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

Ключевой момент первого сета произошел при счете 4:3, когда Костюк добралась до брейк-поинта и сразу же взяла подачу соперницы. Марте оставалось защитить свой гейм, с чем она уверенно справилась.

Во второй партии Костюк быстро повела 3:0 и не растеряла свое преимущество. Что касается Закарлюк, то Марианна до конца матча взяла только один гейм на своей подаче.

На пути к титулу в Ирпене Марта Костюк выиграла каждый из пяти матчей. В полуфинале чемпионка UTF Ladies Invitational на отказе прошла Дарью Лопатецкую.