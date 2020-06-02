Организаторы US Open придумали, как доставить теннисистов на турнир

Новости спорта:Турнир скорее всего состоится.

Организаторы US Open рассматривают возможность внесения значительных изменений в регламенты для проведения турнира "Большого шлема". В частности, организаторы хотят задействовать чартерные рейсы, чтобы доставить в Нью-Йорк теннисистов и членов их команд, сообщает The Times.

Спортсменов будут допускать на рейс лишь в случае наличия документа, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус. Также теннисистам будут ежедневно измерять температуру и отслеживать симптомы.

Организаторы могут отказаться от линейных судей. В этом случае их заменит технология Hawk-Eye, позволяющая определить, пересёк мяч линию или нет. Болбоев могут заменить взрослые сотрудники.

По данным источника, организаторы не планируют переносить US Open из Нью-Йорка, несмотря на появившиеся слухи. Предполагается, что квалификация турнира начнётся 24 августа, а матчи основной сетки — 31 августа.